"الزراعة": لم نسجل أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور منذ أشهر

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم اتخاذ إجراءات وقائية عديدة للوقاية من إنفلونزا الطيور، فيما يتعلق بالمزارع والطيور الريفية، لافتة إلى أنه يتم التأكيد على عزل الطيور عن مكان المعيشة، وفي عشش مغلقة؛ لتجنب انتقال العدوى.

وأضافت محرز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه يتم تحصين الطيور الحية في الحضانات قبل عملية البيع، لاسيما تلك التي الموجودة في المنازل، مؤكدة أنه منذ 4 سنوات تم رصد انخفاض كبير في إصابات الطيور بالإنفلونزا.

وأكدت نائب وزير الزراعة: "لم يتم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور منذ عدة أشهر، وحتى الآن"، لافتة إلى أنه تم رفع الأمان الحيوي في المزارع، وتم اتخاذ إجراء منذ عامين بعدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من الأمراض. ​