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رئيس الوفد يكرّم وزير الشباب والرياضة في بيت الأمة

09:10 م الجمعة 20 ديسمبر 2019
رئيس الوفد يكرّم وزير الشباب والرياضة في بيت الأمة

المستشار بهاء الدين أبو شقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

سلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتكريم، ووجّه الشكر لرئيس الوفد، قائلًا: "عظيم الشكر والتقدير على هذا التكريم".​

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد درع الوفد أشرف صبحي

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