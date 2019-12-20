رئيس "رياضة الوفد": اتبعنا نصائح شوبير في استفتاء العام

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال عباس حزين، رئيس لجنة الرياضة في حزب الوفد، وسكرتير مساعد حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، إن تنظيم الوفد للاستفتاء الرياضي للعام الثاني بالتعاون بين حزب الوفد، وجريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ليحصد رياضيون لقب أفضل رياضي للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وأكد "حزين" أن عملية الاستفتاء تم حسابها بنسبة 50% نسبة للنقاد والخبراء، و50% لاختيار الجمهور لنكون أما اختيار متزن وموضوعي، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وأضاف "حزين" أن الكابتن أحمد شوبير قدّم نصائح للجنة المشرفة لتفادي الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العام الماضي.​