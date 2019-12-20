وزير الأوقاف يؤكد الحاجة إلى جيل من الإداريين المبتكرين في المؤسسات

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الحاجة إلى جيل من الإداريين المبتكرين أصحاب الأفكار الخلاقة، فلم تعد الإدارة العليا ولا حتى الوسطى في أي مؤسسة من المؤسسات تحتمل الموظف النمطي التقليدي، كما أنها ليست مجالا للتفاخر، إنما هي تكليف بكل ما تعنيه كلمة التكليف من معان.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان اليوم الجمعة، أن الشهادة لم تعد وحدها سبيل التفاضل، إنما هي الشهادة والكفاءة معًا، ولم يعد الحصول على درجة الدكتوراه بل حتى الأستاذية نهاية المطاف في العلم، بل كل ذلك مجرد مفاتيح للتعلم المستمر ذاتيًّا كان أو غير ذاتي.

وتابع "انتهى زمن القفز إلى الدرجات العليا بمجرد الأقدمية المطلقة، فإلى جانب الأقدمية والخبرة لا بد من توفر عناصر الكفاءة والتحديث والتطوير والقدرة على الإبداع والحلول الخلاقة، ومواكبة تطورات العصر، والأخذ بأحدث علومه ونظرياته وتقنياته كل في مجال اختصاصه وما يتصل به، إضافة إلى مشتركات الثقافة العامة والوعي بالواقع والتحديات، ومفاهيم الأمن القومي للبلاد".