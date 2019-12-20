مثقفون ينظمون "سلام ينتصر".. تضامنًا مع الشاعر رفعت سلام

كتب- محمد عاطف:

يستضيف "منتدى عفيفي مطر" في تمام الساعة السادسة، من مساء الاثنين المقبل، ليلة تضامنية مع الشاعر رفعت سلام تحت عنوان "سلام ينتصر" يقدمها الشاعران محمد حربي وأحمد سراج.

ويشارك في الأمسية؛ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق، متحدثًا عن تجربة سلام في الشعر والترجمة، والدكتور محمد عليم، عن القيمة والأثر في كتاب "النهار الآتي" وكيفية الاهتمام بالمبدعين.

كما يلقي الدكتور أحمد بلبولة بحثًا بعنوان "رفعت سلام في مرآة نقاد النهار الآتي"، فيما يلقي المخرج المسرحي أحمد إسماعيل كلمة رفعت سلام.

ويتحدث الروائي حمدي الجزار عن علاقته الأدبية والإنسانية بسلام، كما يقدم الشاعران عبدالرحمن مقلد ومحمد المتيم مختارات شعرية من رفعت سلام، فيما يقدم الشاعر محمد الشحات قصيدة مهداة إلى سلام، ويقدم الشاعر أحمد سراج ورقة بعنوان: "بحثًا عن النهار الآتي"، ثم يقدم الحضور شهادات عن رفعت سلام.

اللقاء الذي يستضيفه "منتدى عفيفي مطر" يتضمن فعالية طرح نسخ تذكارية من كتاب "النهار الآتي" بسعر يحدده المشتري، ويتم توجيه العائد كاملاً لعلاج الشاعر والمترجم رفعت سلام.

اللقاء هو رسالة تضامنية من المثقفين لسلام الذي انضم إلى محاربي السرطان، الذي قال: "سأخرج بإذن الله من المحنة، لكنني سأجعل مرضي نقطة انطلاق لدعم من يصيبهم أي مرض".

الجدير بالذكر أن كتاب "النهار الآتي" الذي أعده الكاتب أحمد سراج، يحاور تجربة الشاعر المصري رفعت سلام من خلال 28 مادة كتبها 25 ناقدًا (من المحيط إلى الخليج) بحسب قول المؤلف؛ فالكتاب يشارك فيه كتاب من مختلف البلاد العربية.