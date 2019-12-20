بخصومات 50%.. "القومي للترجمة" يحتفل بيوم المترجم الأربعاء

كتب- محمد عاطف:

يحتفل المركز القومي للترجمة، بيوم المترجم، والذي يحمل هذا العام اسم "العام المصري الروسي2020.. الأدب والاستشراق والسياسة" والمزمع الاحتفال به هذا العام يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 ديسمبر 2019.

تبدأ الفعاليات بجلسة افتتاحية تتضمن كلمة الدكتور أنور مغيث، والدكتور آمال الروبي، ثم كلمة المترجم السوري ثائر ديب.

ثم ندوة "الاستشراق –الأدب- السياسة" بمشاركة كل من الدكتور إيمان يحيي، الدكتور عاطف معتمد، الدكتور نبيل رشوان وشريف جاد، ويدير الندوة الدكتور أنور إبراهيم.

وتبدأ بعدها حفلات توقيع لمجموعة من الكتب المترجمة حديثًا والصادرة عن المركز القومي للترجمة.

وفي الخامسة مساء، حفل الختام ويتضمن عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المركز القومي للترجمة في عام 2019، يليه كلمة الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، وكلمة وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وتكرم وزيرة الثقافة كلٍ من المترجم ثائر ديب، والمترجم الدكتور قاسم عبده قاسم، ثم يتم تسليم جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، وجائزة الشباب للترجمة، وجائزة الثقافة العلمية للترجمة، والتي يعلن عن الفائزين بها أثناء حفل الختام.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات تقام في قاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، ويقدم المركز احتفالًا بهذه المناسبة خصومات 50% على جميع الإصدارات.