"مصر للطيران": 700 مليون جنيه أرباح الأسواق الحرة

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، تحقيق 700 مليون جنيه أرباحا مالية خلال العام المالي المنتهي، بزيادة عن العام الماضي بأكثر من 200 مليون جنيه.

وبحسب بيان لشركة مصر للطيران، الجمعة، فإن شركة الأسواق الحرة بصدد إنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج المطارات المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة، لزيادة إيرادات الشركة والمساهمة فى زيادة السمعة الطيبة التى تحتلها الشركة الوطنية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوى العالمي حاليًا.

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