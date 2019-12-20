للتعاون في بناء قدرات المعلمين.. شوقي يلتقي مدير الوكالة الأمريكية للتنمية

وزير التربية والتعليم: كتب الدراسات لم يرد بها كلمة الفتح العثماني

كتب – أسامة علي:

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مساء الخميس، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid) شيري كارلين، والوفد المرافق لها بديوان عام الوزارة.

ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، خاصة في مجال بناء قدرات المعلمين وتقديم الدعم في مجال التربية الخاصة ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM).

عرض شوقي، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن التطوير في التعليم الفني واضح، وضرب مثلًا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد نموذج مبهر للتعليم المزدوج، والشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع، مضيفًا أن نتائجه مذهلة حتى أن الطلاب الأوائل قدموا للدراسة فيها.

ومن جانبها، أشادت شيري كارلين بعملية تطوير التعليم التي تقودها مصر في الفترة الحالية، وتحقيقها خطوات كبيرة في هذا الأمر.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام.