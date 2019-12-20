أول تحرك من الهجرة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"

كتب – أسامة علي:

بحثت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، سبل التعاون والتنسيق من أجل إعداد برامج خاصة لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، الجمعة، يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الهجرة، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقالت نبيلة مكرم، إنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد الإعداد بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها سترافق فريق عمل المؤسسة خلال الجولات التي سيقومون بها في تلك المدارس بهدف تحفيز هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على نبذ ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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