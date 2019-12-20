الحكومة تنفي استيراد منتجات غذائية بها أقراص دوائية مسرطنة

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول استيراد منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة، مُوضحةً أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية المصرية التي تتوافق مع المعايير العالمية الصادرة في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على أن جميع الصادرات والواردات الغذائية تخضع للرقابة والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة بالدولة باستخدام أحسن الأساليب الرقابية والتجهيزات المعملية.

وقالت إن هناك عمليات رقابة مستمرة ودورية يتم إجراؤها على المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق المصرية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة للتحقق من سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت مُنتجة محلياً أو مستوردة من الخارج، وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء من خلال سحب عينات من الغذاء وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

وفي النهاية، ناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال على رقم الهيئة (27933493)، أو الإرسال على البريد الإلكتروني للهيئة (info@nfsa.gov.eg).