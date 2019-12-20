الحكومة: لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع الإقبال السياحي على مصر.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الإقبال السياحي على مصر، مُوضحةً أن هناك زيادة في حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من 28% خلال العام المالي 2018/ 2019، وذلك وفقاً لتقرير البنك المركزي، مُؤكدةً على زيادة الإقبال السياحي نتيجة حرص الدولة على النهوض بقطاع السياحة، باعتباره إحدى ركائز ودعائم الاقتصاد القومي، مُشددةً على أن ما ينشر بشأن تراجع الإقبال السياحي على مصر هو محض أكاذيب وشائعات.

وأشارت الوزارة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة، كما تم إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة، كما ساهم البرنامج أيضاً في رفع القدرة التنافسية للقطاع عالمياً، حيث حققت مصر رابع أعلى معدل نمو في الأداء عالمياً بمؤشر تنافسية السفر والسياحة، وذلك وفقاً لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019.

كما حصلت مصر على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعّالة في صناعة السياحة عالمياً" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، بالإضافة إلى حصول الوزارة في أبريل الماضي على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام، والتي قدمها المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها دولة أو وزير من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، بحسب البيان.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على قطاع السياحة.

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