بالشروط.. المجتمعات العمرانية تعلن حاجتها لمهندسين بتخصصات مختلفة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن حاجتها لـ149 مهندسًا في تخصصات مختلفة، للتعيين على درجة دائمة بالدرجة الثالثة التخصصية، بالمدن الجديدة.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن التخصصات هي " 100 مهندس مدني، و29 "عمارة، و10 " ميكانيكا" و10 "كهرباء"، على أن يتم تعيين من يتم اختيارهم وفقا لحاجة العمل، بمدن " القاهرة الجديدة وبد وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة والفشن الجديدة وملوى الجديدة والوراق الجديدة وسفنكس الجديدة ومثلث ماسبيرو ومجرى العيون".

وطالبت هيئة المجتمعات العمرانية، الراغبين في التقدم للإعلان استيفاء طلب الشغل والبيانات الأساسية المنشورة على موقعها الإلكتروني في الفترة من 29 ديسمبر وحتى الأول من يناير المقبل، وطباعة الطلب وتسليمه باسم رئيس الأمامة الفنية للجنة اختبارات المهندسين، بمقر الهيئة بـ"10 شارع الحرية تقاطع محور 26 يوليو ـ الشيخ زايد ـ مدخل زايد 2".

وطالبت الهيئة، الراغبين في شغل الوظائف التقدم إلكترونيا في الفترة من السادس من يناير المقبل وحتى الـ13 من الشهر نفسه، بدءا من الثالثة والنصف عصرا وحتى السابعة مساء، مع إحضار المستندات التالية:

"شهادة الميلاد ـ مؤهل عال في الهندسة في التخصص المعلن عنه ـ بطاقة الرقم القومي ـ الموقف من التجنيد ـ شهادة عضوية نقابة المهندسين ـ شهادات الخبرة السابقة إن وجدت ـ ما يفيد الحصول على دورات الحاسب الآلي واللغات الأجنبية ـ السيرة الذاتية ـ 2 صورة شخصية".

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد وأماكن الاختبارات على موقع الحكومة المصرية www.newcities.com​