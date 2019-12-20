الإثنين.. إعلان المشروع الفائز لتمثيل مصر ببينالي فينسيا للعمارة في دورته الـ17

كتب - محمد عاطف:

يعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعده، الإثنين المقبل، عن المشروع الفائز لتمثيل مصر في المسابقة المعمارية المفتوحة، بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر والتي يتم افتتاحها في 26 مايو 2020 وحتى 29 نوفمبر 2020.

يأتي ذلك في الثانية عشر صباح الإثنين ٢٣ ديسمبر، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

صرح بذلك رئيس الجهاز مضيفا أنه سوف يتم افتتاح معرض الأعمال المشاركة عقب إعلان الجوائز وتوزيع شهادات التقدير.

وأوضح أبوسعده أن المشروع الفائز بمسابقة البينالي التي يطرحها الجهاز للمرة الرابعة على التوالي سوف يمثل مصر في جناحها الدائم بالبينالي في فينسيا.

ويكون رئيس فريق العمل لهذا المشروع هو قوميسير الجناح ؛ وتمنح المشروعات الجادة المتميزة شهادات تقدير بناءا على توصية لجنة التحكيم المكونة من " د. باسل كامل أستاذ العمارة بكلية العلوم والهندسة بالجامعة الامريكية بالقاهرة، د. علية عبد الهادي أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، د. شريف محمد الفقي أستاذ العمارة رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، د. علي جبر أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، د. مراد عبدالقادر استاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، د. حسن عبدالسلام أستاذ العمارة كلية الهندسة جامعة الأسكندرية، محمد ابو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض لدورة 2020 وهي الـ "?How will we live to gether".

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