زيادة تصل 650 جنيهًا.. ننشر الأسعار القديمة والجديدة لاشتراكات النقل العام (تفاعلي)

كتب وإعداد - محمد نصار:

انتهت هيئة النقل العام في القاهرة من وضع الأسعار الجديدة لاشتراكات للجمهور فيما عدا الطلبة وكبار السن والمعاقين، على خطوط أتوبيسات الهيئة في القاهرة الكبرى بالنسبة لجميع الخطوط.

ينشر مصراوي مقارنة بين الأسعار القديمة والجديدة لاشتراكات خطوط هيئة النقل العام للجمهور 2020، والتي بلغت أعلى زيادة لها 650 جنيهًا، وذلك بعد انفراده بالحصول عليها.

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