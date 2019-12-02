نائب محافظ القاهرة: تغيير ملموس في أداء أجهزة المرافق خلال أيام

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن المواطن سيشعر خلال الأيام القليلة القادمة بتغيير ملموس في أداء أجهزة المرافق، وكذا الجهات المختصة على اختلاف تخصصاتها بالأحياء.

جاء ذلك خلال مروره الميداني الاثنين، على العديد من المناطق السكنية بحي الشرابية حيث التقى بالعديد من المواطنين الذين قدموا الكثير من الشكاوي الخاصة بوجود بعض المشكلات المتعلقة بأداء أجهزة المرافق داخل حي الشرابية.

وقام نائب المحافظ، بجولة ميدانية بحي الأميرية، حيث زار مجمع التأمين الصحي بالأميرية، والتقى بمسئولي المجمع من العاملين والإداريين، واطمأن على صحة العديد من المواطنين والتأكد من أن كافة الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع تفي باحتياجاتهم الصحية وأنه لا يوجد أية معوقات في الإجراءات أو مشكلات في الموارد والأدوية.

كما قام فوزي، بزيارة ميدانية لمدرسة سنان الابتدائية المشتركة بحي الزيتون التقى خلالها بمدير إدارة المدرسة والعاملين بالمدرسة وأعضاء هيئة التدريس، كما تحدث إلى العديد من أولياء الأمور، والتقى بالعديد من طلاب المدرسة وتحدث إليهم ..وأثنى على التزام إدارة المدرسة بالمنظومة التعليمية التي يجري تطبيقها حاليًا من أجل تنشئة جيل قادر على تحمل المسئولية والنهوض بهذا الوطن في كافة المجالات.

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