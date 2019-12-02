أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

مفتي الجمهورية ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود

11:42 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
مفتي الجمهورية ينعى الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود

شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

وقدم المفتي في بيان له الاثنين، تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وأبناء المملكة العربية السعودية، والأمة الإسلامية في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

شوقي علام مفتي الجمهورية متعب بن عبد العزيز الملك سلمان محمد بن سلمان

الخبر التالى:

"التموين": 50 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات خلال عامين.. وطرح ٥ فرص جديدة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميًا.. كارتيرون مديرًا فنيًا للزمالك (اضغط للتفاصيل)