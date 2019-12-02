أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

وزير النقل: ندرس مضاعفة غرامة التدخين بالقطارات- صور

10:30 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد سامي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تدرس مضاعفة غرامة التدخين داخل القطارات، والمُحددة بـ 50 جنيهًا لتصبح 100 جنيهًا.

وأضاف الوزير- خلال مؤتمر صحفي، على هامش المعرض والمؤتمر الثاني لتكنولوجيا النقل، المقام بمركز المعارض الدولية بالقاهرة، الاثنين- "هيئة السكة الحديد تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال 360 جرار تملكها الهيئة"، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة العدد إلى مليوني راكب يوميًا من خلال ازدواج السكة، ومد الأرصفة حيث سيقل زمن التقاطر من ساعة إلى ربع ساعة".

كامل الوزير غرامة التدخين القطارات وزير النقل مؤتمر تكنولوجيا النقل بمركز المعارض الدولية

الخبر التالى:

وزير النقل: وصول 10 جرارات أمريكية جديدة للسكة الحديد.. الخميس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل: مباشر حفل الكرة الذهبية.. صلاح ضمن أفضل 10.. وميسي يترقب (اضغط للتفاصيل)