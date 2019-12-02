"التضامن": انخفاض نسبة تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس لـ1%

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.

وذكرت "والي"، أن اللجنة كشفت على 5589 سائقًا منذ بداية العام الدراسي الحالي فى محافظات: القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد وبنى سويف والبحيرة والدقهلية وقنا والأقصر والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية ومطروح، وتبين تعاطي 55 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 16 حالة ترامادول و35 حالة حشيش و 4 مورفين بنسبة تعاطى 1% كما تم الكشف أيضًا خلال نفس الفترة فى نفس المحافظات على 3235 من العاملين والسائقين فى الإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت وزيرة التضامن، في بيان رسمي، الاثنين، أن اللجنة تواصل العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال العام الدراسى الحالى، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12%.

كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % العام الماضى، ثم انخفضت حاليا الى 1% %، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

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