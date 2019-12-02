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شبورة وسحب.. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

10:12 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
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كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال مصر، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وجاءت درجات الحراة المتوقعة الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر كالتالي:

القاهرة 16 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 15 22

مطروح 16 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 22

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 12 22

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 23

بني سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 11 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 25

هيئة الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية درجات الحراة

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