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الرئيس السيسي يهنئ "بن زايد" هاتفيًا بالذكرى الـ48 لتأسيس الإمارات

10:07 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
الرئيس السيسي يهنئ "بن زايد" هاتفيًا بالذكرى الـ48 لتأسيس الإمارات

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

كتب- يوسف عفيفي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكري تأسيس الاتحاد.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس، تهنئة السيسي، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصل هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للتهنئة بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة ذكري تأسيس الاتحاد، متمنيا لدولة الإمارات الشقيقة حكومةً وشعباً كل تقدم ورخاء وأزدهار".

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الوطني، بمناسبة الذكرى الـ48 لتأسيسها، الذي يوافق الثانى من ديسمبر من كل عام، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار.

الشيخ محمد بن زايد السيسي الذكرى الـ48 لتأسيس الإمارات العيد الوطني للإمارات

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