رئيس الرقابة الإدارية لوفد رومانيا: تدريب أكثر من ٦٠٠ شخص خلال عام

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة قامت بتدريب، خلال عام واحد فقط وحتى الآن، أكثر من 600 متدرب ووفد من الدول الأفريقية والعربية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة، اليوم الاثنين، لنيستور كالين رئيس الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية الرومانية والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لهيئة الرقابة الإدارية لبحث أطر التعاون مع الهيئة.

واستهل الوزير رئيس الهيئة كلمته، خلال اللقاء، بالإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا في المجالات المختلفة وأبرزها المجال الاقتصادي والتجاري وهو ما ترسخ في إطار اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية مصر العربية مؤخرا، ورئيس وزراء الجمهورية الرومانية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تدعم هذه العلاقات في مجال مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه على صعيد الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز تلك العلاقات لمراحل أرقى، في ضوء توافق مجال العمل، الذي جمع في فنياته ومهامه الكثير بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية "DNA"، وذلك من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة والتي تقدم أكثر من 243 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في طرق مكافحة الفساد، وأساليب منعه والحد منه، وسبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، لاسيما أن الأكاديمية قد دربت خلال عام واحد فقط وحتى الآن أكثر من 600 متدرب ووفد من الدول الأفريقية والعربية.

كما تم استعراض أُطر التعاون الدولي التي تربط الهيئة بالأجهزة الدولية النظيرة لها وسُبل التعاون المستقبلي، وعرض بعض من خبرات الهيئة في مجالات التحريات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم وتنشيط وتذليل عقبات الاستثمار والمستثمرين.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الروماني عن شكره وتقديره لرئيس الرقابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة وفريق العمل، على حفاوة الاستقبال وأكد على اهتمامه بتعزيز أوجه التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والاستفادة من خبراتها المختلفة والمتنوعة.