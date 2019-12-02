الرئيس السيسي يهنئ دولة الإمارات بالذكرى الـ48 لتأسيسها
كتب- يوسف عفيفي:
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لتأسيسها.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس، تهنئة السيسي لدولة الإمارات، قائلاً: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".
يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني بمناسبة ذكرى اليوم الذي شهد قبل 48 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
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