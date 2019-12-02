الرئيس السيسي يهنئ دولة الإمارات بالذكرى الـ48 لتأسيسها

كتب- يوسف عفيفي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لتأسيسها.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس، تهنئة السيسي لدولة الإمارات، قائلاً: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".​

يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني بمناسبة ذكرى اليوم الذي شهد قبل 48 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.