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الرئيس السيسي يهنئ دولة الإمارات بالذكرى الـ48 لتأسيسها

06:41 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
الرئيس السيسي يهنئ دولة الإمارات بالذكرى الـ48 لتأسيسها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لتأسيسها.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس، تهنئة السيسي لدولة الإمارات، قائلاً: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لتأسيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذا اليوم الذي اتحد فيه أبناء هذا الوطن قيادة وشعبا نحو مستقبل أفضل للإمارات العربية، مليء بالإنجازات والتقدم والازدهار".​

يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني بمناسبة ذكرى اليوم الذي شهد قبل 48 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

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السيسي الإمارات الذكرى الـ48 لتأسيس الإمارات زايد بن سلطان آل نهيان

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