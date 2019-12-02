"تحيا مصر": الكشف على 450 ألف تلميذ إبتدائي خلال مبادرة "نور حياة"

القاهرة- (أ ش أ):

ذكر صندوق "تحيا مصر"، أنه تم الكشف الطبي على 450 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (نور حياة) للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار في 10 محافظات هي (القليوبية - الشرقية - الدقهلية - السويس - بني سويف - المنيا - قنا - الأقصر - الإسكندرية - مطروح).

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق تامر عبدالفتاح - في بيان له اليوم الاثنين: "إن المرحلة الأولى من المبادرة بالمدارس تستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 900 ألف تلميذ خلال العام الدراسي الحالي ، وذلك على النحو التالي: 120 ألف تلميذ في 135 مدرسة بالقليوبية، و120 ألف تلميذ في 249 مدرسة بالدقهلية و120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بالشرقية".

وأضاف عبدالفتاح: "أن تم الكشف على 120 ألف تلميذ في 331 مدرسة ببني سويف، و120 ألف تلميذ في 288 مدرسة في المنيا، و 120 ألف تلميذ في 306 مدارس في قنا، و60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بالأقصر، و60 ألف تلميذ في 109 مدارس بالسويس، و120 ألف تلميذ في 156 مدرسة في الإسكندرية و30 ألف تلميذ في 151 مدرسة في مطروح".

وأوضح أنه من المزمع توفير 132 ألف نظارة طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20% بين التلاميذ، كما كشفت الإحصاءات أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأشار إلى أنه تم تسليم 42 ألف نظارة للتلاميذ المكتشف إصابتهم حتى الآن..لافتًا إلى أن المبادرة توفر النظارات مجانًا مع إتاحة الفرصة لاختيار كل تلميذ للنظارة التي تناسبه من حيث الشكل واللون.

ونوه بأنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف المحافظات لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة فضلًا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة وتوفير منسق بها؛ لمتابعة سير عمل المبادرة طبقًا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وأوضح أنه جاري التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية فضلًا عن التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار إلى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات؛ لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في 5 محافظات هي (الإسكندرية - الشرقية - المنيا - قنا - الأقصر).

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، وجهاز المسح الطبي (موبايل فيجن)، وجهاز كشف الشبكية وقاع العين (سلايت لامب)، وجهاز الكشف الإلكتروني (ريفركتور)، وجهاز قياس العدسات (ديجتال لينز ميتر) لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.

يُذكر أن صندوق تحيا مصر قد أطلق مبادرة (نور حياة) بالمدارس في 10 فبراير الماضي، ورصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذها، وفتح حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في المبادرة رقم 037037 - مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.