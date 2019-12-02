منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة "ليها الحق" لدعم حقوق المرأة بالصعيد

كتب- محمود مصطفى:

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مبادرة (ليها الحق)؛ لتنمية مهارات المرأة المعرفية والسلوكية والمجتمعية والمهارية والتوعوية، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي والثقافي لديها، والحد من البطالة ومساعدتها على اقتحام مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الصغيرة.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين- أن المبادرة انطلقت في محافظات الوجه القبلي؛ للحد من المشكلات والقضايا التي تعاني منها المرأة في التعليم والعمل، وكيفية اختيار شريك الحياة، والميراث وتولي المناصب القيادية؛ وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد عدد من الندوات واللقاءات في الكليات المختلفة ومراكز الشباب، وإعداد خريطة عمل مشتركة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذها بمحافظات الوجه القبلي وتعميمها على الوجه البحري.

من جهتها، قالت مؤسِسة المبادرة مي الضوي: "إن المبادرة تهدف لزيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم زيادة قدرتها واعتمادها على الذات للتغلب على العقبات الثقافية والأسرية التي تواجه المرأة العاملة؛ لتصبح عنصرًا نشطًا وفاعلًا وليس متلقيًا سلبيًا".

بدورها، قالت أم كلثوم أبو زيد، مسؤول مشروع (سفراء الأزهر) بطيبة: "إن هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع دعم وتنمية المرأة الذي يقوم به المشروع ونتج عنه تدريب ما يقرب من 6000 أزهرية على مستوى الجامعة مع القيام بمحاضرات توعوية ورفع الكفاءة التوعوية من الجانب الصحي والطبي".

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