"دينية النواب" توصي بزيارة ميدانية لمسجد الخازندار الأثري

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، في اجتماعها اليوم، بزيارة وفد من أعضاء اللجنة ميدانية لمسجد الخازندار الأثري، بمنطقة شبرا مع توجيه الدعوة لكل من وزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس حي الساحل وممثلين عن وزارة الداخلية لاجتماع قادم.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة مارجريت عازر، بشأن أعمال الصيانة والتجديد والترميم للمسجد الأثري، وذلك نظرًا لأهميته التاريخية والدينية وموقعة المتميز، حيث يعد المسجد تحفة معمارية كانت وراء تسجيله كأثر من الآثار الإسلامية والدينية الهامة.

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، إنه بالإضافة إلى توصيات اللجنة، فان طلب الإحاطة ما زال مفتوحًا ويستكمل بحضور كل من وزير الآثار ومحافظ القاهرة ورئيس الحي وممثلي وزارة الداخلية.