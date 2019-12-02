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أصبحت مأوى للحيوانات.. طلب إحاطة بشأن مراكز شباب كوم امبو

05:13 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
أصبحت مأوى للحيوانات.. طلب إحاطة بشأن مراكز شباب كوم امبو

النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن تهميش مراكز الشباب والرياضة بكوم امبو محافظة أسوان وعدم تنفيذ مطالب الشباب المشروعة.

وقال "درويش" في بيان اليوم الاثنين، إن مراكز الشباب والرياضة بكوم أمبو مهمشة تمامًا البعض منها بدون أسوار خارجية، وتركت لأطماع الأهالى والحيوانات الضالة، وتم استغلالها في أغراض أخرى غير النشاط الرياضي، كما أن هناك مراكز شباب قرى أخرى تحتاج ملاعبها للتنجيل، وطالبنا مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى من قبل وزارة الشباب.

وطالب النائب بسرعة تنجيل ملاعب مراكز شباب قرى (جعفر الصادق، وسلوا قبلي، وقرية فطيرة قبلي وبحري، والكاجوج، والشبيكة، والحجندية) وإنشاء أسوار للمركز التي أصبحت مأوى للحيوانات الضالة.

أحمد سعد درويش مجلس النواب مراكز شباب كوم امبو مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة

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