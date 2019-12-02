وزير التموين: المناطق اللوجستية تساهم في خفض الأسعار بنسبة 20%

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البنية الأساسية للتجارة الداخلية لأي قطاع مهمة جدا وبناء المناطق اللوجستية المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الغذائية يعمل على تقليل الهادر والفاقد، مايساهم في خفض 20% من سعر السلع لتقليل مصاريف النقل مستشهدا بمحافظة البحيرة التي أصبح بها منطقة على مساحة كبيرة.

وتابع وزير التموين، على هامش وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجستية بالمنوفية بتكلفة 2 مليار جنيه، أن الوزارة وضعت خريطة استراتيجية لجميع المحافظات ليكون بكل محافظة منطقة لوجستية وسوق الجملة ومولات تجارية، ومنافذ تموينية موسعة على غرار مشروع جمعيتي.

أوضح المصيلحي، أن تطوير التجارة الداخلية إذا تمثل 18% من إجمالي الناتج القومي، كما أن الاستثمار في التجارة من أكبر الفرص لإيجاد فرص عمل المباشرة وغير المباشر وتنمية التجارة الداخلية.​