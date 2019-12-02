رئيس التنسيق الحضاري: إزالة الإعلانات من عمارات التحرير

كتب- محمد نصار:

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن ميدان التحرير من أهم الميادين التي توجد في مصر، لافتًا إلى أن خطة تطوير الميدان التي يشترك فيها الجهاز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات في الدولة، سيمثل نقلة حضارية للميدان عقب الانتهاء من عملية التطوير.

وأضاف أبوسعدة، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ينحصر دوره في عملية التطوير في تطوير واجهات العقارات المطلة على الميدان من خلال إعادة طلائها باللون البيج الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية.

وأشار رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه سيتم إزالة جميع الإعلانات واللافتات الموجودة على واجهات المباني المطلة على ميدان التحرير لإزالة التشوه البصري الذي تسببه هذه الإعلانات لواجهات المباني والقيمة التراثية الكبيرة لها.