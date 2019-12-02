وزير الري الإثيوبي: نركز على إيجاد حلول للنقاط الفنية لسد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

قال سيلشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي، إن مصر والسودان وإثيوبيا، يركزون على إيجاد حلول للنقاط الفنية، مشيرا إلى أن أهمية دور المراقبين على مشاركتهم المميزة.

وأضاف بيكيلي خلال كلمته التي ألقاها بجلسة الأولى للاجتماع، إن إثيوبيا ملتزمة بالحصول على المياه لتشغيل السد وتوليد الكهرباء، لافتا إلى أن المشروع يحقق التنمية للشعب الإثيوبي للقضاء على الفقر.

وأبدي وزير الري الإثيوبي، تفاؤله بالاجتماع الثاني الذي تستضيفه القاهرة، قائلا: لقد نجحت اجتماعاتنا في التطرق للجوانب الفنية الأكثر تعقيدا بالتنسيق مع مصر والسودان.

ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.​​​​