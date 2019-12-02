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استثمارات 2 مليار و5 الاف فرصة.. 7 معلومات عن المنطقة اللوجيستية بالمنوفية

01:51 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
استثمارات 2 مليار و5 الاف فرصة.. 7 معلومات عن المنطقة اللوجيستية بالمنوفية

الدكتور علي المصيلحى ومحافظ المنوفية

كتب- محمد سامي:

وضع الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن المنطقة، بحسب بيانات الوزارة:

- إجمالى الاستثمارات 2 مليار جنيه.

- المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، تضم مول تجاري، مبنى إدارى فندقي، نادى رياضى اجتماعي.

- الغرض من انشائها ضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة، وتوفير الأراضى للمستثمرين، بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

- المشروع سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق.

- المشروع يعود بالنفع العام على المستهلك الأخير في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.

- المشروع علي مساحة 13 فدانا، بما يعادل 54789 متر مربع.

- المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة، بعائد مادي (9 مليون و862 ألف جنيها) بزيادة 5% سنوياً.

علي المصيلحى التموين المنطقة اللوجيستية بالمنوفية مشروع دلتا لاند مارك

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