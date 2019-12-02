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بـ2 مليار جنيه.. وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بالمنوفية

01:42 م الإثنين 02 ديسمبر 2019
بـ2 مليار جنيه.. وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بالمنوفية

وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة لوجستية

كتب- محمد سامي:

وضع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، اليوم الاثنين، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، علي مساحة 54600 متر مربع باستثمارات 2 مليار جنيه.

وتقام المنطقة اللوجيستية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين ومحافظة المنوفية وشركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، وهي الشركة المنفذة للمشروع، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية علي أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية.

وقال وزير التموين، خلال وضع حجر الأساس، إن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وشدد وزير التموين، على دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجمله وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

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علي مصيلحي لتموين جر أساس نطقة لوجستية لمنوفية

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