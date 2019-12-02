وزارة الري تنشر صورا جديدة للاجتماع الثاني بمفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

نشرت وزارة الري والموارد المائية، عدة صور - عبر جروب واتس آب- من داخل الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة، الذي بدأ صباح اليوم في أحد فنادق القاهرة.

وشهد الاجتماع الأول، الذى انعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف نوفمبر الماضي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، اقتراحات الدول الثلاث بشأن السد.

ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.​​​