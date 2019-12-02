رشا راغب عن تأهيل نواب المحافظين الجدد: الشباب يتصدرون المشهد

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن من حق الدولة تأهيل كل من يتم اختياره لتولي أحد المناصب في الدولة من أجل تطوير مستواهم.

وأضافت راغب، على هامش استقبال، نواب المحافظين الجدد لتلقي دورة تدريبية، أن الشباب يتصدر المشهد في مصر، وما يحدث الآن أمر طبيعي وكان من المتوقع أن يحدث ذلك.

وأوضحت أن مدة الدواسة ٤٠ يومًا داخل الأكاديمية ثم يعودون للعمل لمدة ٢٠ يوما لمطابقة ما تعلموه داخل الأكاديمية مع ما لمسوه في الواقع.​