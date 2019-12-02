وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق "معهد الحياة" بالجيزة

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بغلق "كيان وهمي" باسم (أكاديمية معهد الحياة الطبية) ومقرها الإداري في شارع عبد السلام المكاوى بجوار مستشفى الحياة، غرب ترعة المنصورية/كرداسة بمحافظة الجيزة؛ لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

وأشار التقرير إلى أنه بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المذكور، تبين أنه مسطح أرضي عبارة عن غرفة أمن ودورة مياه وقاعة محاضرات تسع حوالي عدد (25) طالبا تقريبا، ويوجد باب يصل بين هذه المنشأة وبين المستشفى الملاصقة لها مباشرة والتي تحمل اسم "مستشفى الحياة"، كما تبين وضع لافتة على المبنى مدون عليها اسم "معهد تمريض الحياة"، وعدة لوحات ترحيبية داخل المبنى تحمل عبارات "معهد تمريض الحياة يرحب بالطلبة الجدد"، وتدعى المنشأة منح الطلاب شهادة في التمريض.

ووجه وزير التعليم العالي بإغلاق الكيان الوهمي لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، وفي ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، ومخاطبة محافظة الجيزة لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، كما تم إخطار رئيس جامعة القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإخصائي مدرس التمريض كلية طب قصر العيني لمزاولته نشاط تعليمي دون الترخيص له بذلك.

كما وجه بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة.​