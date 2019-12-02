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وزير الري السوداني: تقدم ملموس في مفاوضات سد النهضة

11:28 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
وزير الري السوداني: تقدم ملموس في مفاوضات سد النهضة

الدكتور ياسر عباس وزير الموارد المائية والري السود

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ياسر عباس وزير الموارد المائية والري السوداني، إن المباحثات المتعلقة بسد النهضة تسير بشكل جيد، وأن الملف يعد أحد سبل التعاون بين البلدان الـ3

وأضاف عباس خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للمفاوضات: نسير على الطريق الصحيح لإزالة نقاط الخلاف، والوصول لحلول وسطية للنقاط الفنية هو الحل لإنتاج مباحثات مثمرة.

وأشار إلى أهمية التركيز على المشكلات الفنية.

انطلقت فعاليات الجلسة الأولى لمفاوضات سد النهضة بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة.

وشهد الاجتماع الأول، الذى انعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف نوفمبر الماضي، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، اقتراحات الدول الثلاث بشأن السد.

ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.​

وزير الري السوداني سد النهضة البنك الدولى أديس أبابا

الخبر التالى:

انطلاق فعاليات الجلسة الأولى لمفاوضات سد النهضة
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