أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديل الوزاري حركة المحافظين مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح البرنامج التدريبي لنواب المحافظين

11:19 ص الإثنين 02 ديسمبر 2019
وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح البرنامج التدريبي لنواب المحافظين

وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح البرنامج التد

كتب - محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، صباح الاثنين، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في افتتاح، البرنامج التدريبي المكثف الذي يعقد لنواب المحافظين الجدد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان في استقبال وزير التنمية التنمية المحلية لدى وصوله، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من القيادات، ويشارك في البرنامج التدريبي، كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط.​

محمود شعراوي التنمية المحلية نواب المحافظين الأكاديمية الوطنية للتدريب السيسى

الخبر التالى:

وزير الإسكان: تكليف من القيادة السياسية بدراسة بدائل تطوير كنيسة العذراء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن بيان حالة طقس 48 ساعة (شبورة وأمطار ونصائح)