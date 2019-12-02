وزير التنمية المحلية يشارك في افتتاح البرنامج التدريبي لنواب المحافظين

كتب - محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، صباح الاثنين، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشاركة في افتتاح، البرنامج التدريبي المكثف الذي يعقد لنواب المحافظين الجدد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان في استقبال وزير التنمية التنمية المحلية لدى وصوله، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، وعدد من القيادات، ويشارك في البرنامج التدريبي، كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط.​