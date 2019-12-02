آخر فرصة.. بدء تحويل حجز شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب تحويل الحجز إلى المشروعات المتوفر بها الوحدات، كفرصة أخيرة، اعتبارًا من أمس الأول من ديسمبر وحتى أول فبراير 2020.

وأتاح الصندوق هذه الفرصة للحاجزين ضمن مشرع برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل والمنطبق عليهم الشروط، وممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا، والوحدات الجاري تنفيذها فقط، بكل من المدن والمراكز التي لا تتوفر فيها وحدات سكنية.

- شروط وخطوات التحويل:

1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الأصلي المقدم عليه.

2- عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المقدم عليه.

3- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

4- تحميل نموذج طلب التحويل من الموقع الإلكتروني، مع إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع، بعد ملء البيانات وتوقيعة.

5- بعد قبول الطلب يتم التوجه إلى أحد مكاتب البريد خلال 30 يومًا من تاريح نتيجة القبول، كما يتم سداد 35 جنيهًا جدية تحويل.

- الأماكن الأصلية والتي يتم التحويل لها:

الإسكان القومي بالمحافظات (2005 - 2009):

الإعلان الثامن (الكراسة الحمراء - الكراسة الزرقاء):

الإعلان التاسع بمحافظات (كفر الشيخ - الشرقية - البحيرة) فقط: