برئاسة مصر.. 8 معلومات عن بازار الأمم المتحدة في سويسرا

كتب- يوسف عفيفي:

تترأس وزارة السياحة، لأول مرة في البازار الخيري الدولي السنوي الذي يقام في مقر الأمم المتحدة بمدينة چنيڤ السويسرية، بتنظيم رابطة نساء الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثات الدائمة للأمم المتحدة في جنيف والحكومة السويسرية ومجتمع الأعمال السويسري، غدًا الثلاثاء.

وتقدم وزارة السياحة جائزة عبارة عن رحلة سياحية إلى مصر للفائزين في سحب "اللوتري" الذي يقام خلال انعقاد هذا البازار، حيث أشاد القائمون على تنظيم البازار بالجائزة التي تقدمها وزارة السياحة، مشيرين إلى أنها تعتبر من أفضل الجوائز المقدمة هذا العام بالبازار.

ونرصد أهم المعلومات عن البازار ومنها:

1- يهدف البازار إلى تمويل بعض المشروعات الخاصة بالأطفال في الدول النامية.

2- يشهد البازار حضورًا واسعًا من الجمهور ويشارك به أكثر من 70 دولة من بينها مصر.

3- تخصص هذه الدول أماكن لعرض أشهر المأكولات والمنتجات التراثية بها.

4- يعد البازار واحدًا من أهم الأحداث التي تقام في الأمم المتحدة كل عام.

5- يشهد البازار، حضورًا واسعًا يصل إلى نحو 6 آلاف شخص من العاملين في المنظمات الدولية المختلفة.

6 - تشارك وزارة السياحة لأول مرة في البازار الذي يعد فرصة كبيرة للترويج لمصر من خلال هذا الحدث الكبير.

7- تأتي مشاركة مصر في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة بالترويج لمصر في المحافل والأحداث الدولية المهمة.

8- تتمثل الرحلة التي تقدمها مصر للفائزين في تذاكر الطيران من وإلى چنيڤ، بجانب الانتقالات والإقامة داخل مصر لمدة أسبوع.

من ناحيتها، أشادت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بمساهمة البازار في تمويل مشروعات وأعمال خيرية تمثل قيمة إنسانية كبرى، لها دورًا مهمًا وإيجابيًا في تطوير المجتمعات وتنميتها خاصة وأنها موجهة لمساعدة الأطفال.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه من خلال هذه المبادرات التطوعية الخيرية يتاح لكافة الأفراد الفرصة للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق المسئولية المجتمعية، وهو ما يتسق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تتبنى وزارة السياحة تطبيقها في قطاع السياحة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

وأكدت ماهيتاب مرزوق رئيسة البازار هذا العام وحرم المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بچنيف السفير علاء يوسف، أهمية البازار في تخفيف معاناة الأطفال حول العالم، موضحة أنه نتاج لعمل وجهد تطوعي من قبل رابطة نساء الأمم المتحدة.