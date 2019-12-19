"أفروأكت" للسياحة تحتفل بـ"الكريسماس" بصحبة 500 تلميذ أفريقي (صور)

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كتب- يوسف عفيفي:

احتفلت المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية، مع مدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة اليوم بالمعادي بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس".

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو العطا رئيس المنظمة، الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة، أعضاء مجلس إدارة منظمة، 500 تلميذ من حوالي 7 جنسيات أفريقية بمدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة.

شهد الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية وعروض مسرحية وغنائية نالت استحسان كافة المشاركين أعقبة تقديم منظمة أفروأكت هدايا قيمة للطلاب تعبيرا عن انتمائهم للقارة الافريقية وتأكيدا على تمسكهم

من جانبها، عبرت سيلفا مديرة المدرسة عن سعادتها بمشاركة أسرة "أفروأكت" لطلاب المدرسة وذويهم في احتفالهم واصفة أن دعم المنظمة كطاقة نور لنا ولاسر التلاميذ.

وأكد الدكتور حسين أبو العطا رئيس المنظمة، تقدير دور مصر في احتضان اللاجئين، رغم وجود بعض المشكلات الصغيرة إلا أننا نرى مؤخرا كثيرا من المصريين المتطوعين، نحو تعليم الأطفال، وآخرون يساعدون في ترتيب الأنشطة، معربا عن سعادته أن يشارك "المدرسة و الطلاب اللاجئين احتفالهم".

وأشار الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة، إلى الاهتمام الذى تولية المنظمة نحو القارة الافريقية و تنميتها و دعمها في كافي المحافل والمنصات المحلية و الدولية مؤكدا أننا نؤمن بإمكانيات وموارد قارتنا وقوتها الاقتصادية.

يذكر أن مدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة تقع في قلب "المعادي" بالقاهرة حيث كانت فيلا لأسرة من عشرة أشخاص قبل أن تتحول غرفها إلى فصول دراسية، وتتحول حديقتها الصغيرة إلى فناء تقدم الخدمات والاحتياجات التعليمية لـ 500 تلميذ، معظمهم أطفال اللاجئين الأفارقة من حوالي 7 جنسيات أفريقية.