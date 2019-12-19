بعد إعلان توقفها في 4 ديسمبر.. عودة قناة "TEN" للبث قريبًا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت إدارة قناة "Ten"، عودة البث خلال الفترة المقبلة، عبر بيان رسمي، الخميس.

من جانبه، قال الإعلامي نشأت الديهي رئيس القناة، إن إدارة القناة عكفت على دراسة قرار عودة البث مرة أخرى، بعد إعلان توقفها في الرابع من ديسمبر الماضي.

ونشر الديهي، بيانًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "بالإشارة إلى البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من يناير القادم، وأمام هذه المناشدات والمطالبات الجماهيرية الضخمة والتي تطالبنا بحتمية استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، عكفت إدارة القناة على إعادة دراسة القرار من كافة جوانبه واستطاعت الوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على مختلف المستويات التمويلية والتشغيلية من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة".

وتاب: "إننا نتوجه بالشكر والامتنان إلى جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية، وننتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها".

وكانت قناة "TEN" أعلنت في 4 ديسمبر الماضي توقف المحطة عن البث لأسباب تمويلية.