جابر نصار ينعي وزير قطاع الأعمال الأسبق



كتب - يوسف عفيفي:

نعى الدكتور جابر جاد نصار، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، والذي وافته المنية بعد منتصف ليلة أمس، داعيا المولى أن يتغمده برحمته.

وكتب نصار على صفحته الشخصية "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت جامعة القاهرة علماَ من أعلامها، وأحد أساتذتها العظام، وهو الصديق الأستاذ الدكتور أشرف الشرقاوي الأستاذ بكلية التجارة ووزير قطاع الأعمال الأسبق، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بسلام وأن يلهم أهله وتلاميذه ومحبيه الصبر والأجر".

وشغل الدكتور أشرف محمود قدري الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق، منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وهو أستاذ المحاسبة المالية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، وأستاذ زائر بقسم التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية خلال الفترة من 2003-2007، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار في درجة الماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 2005-2010.