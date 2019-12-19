جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من بوردات الريسيفر

القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من بوردات الريسيفر ومستلزماتها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الإمارات، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 800 بوردة إلكترونية خاصة بأجهزة الريسيفر و200 عدسة.

وأشار إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.