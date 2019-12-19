السيسي يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيًا التنسيق بشأن منطقة شرق المتوسط

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية، والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.

وأعرب الرئيس القبرصي، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يسهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمناً في هذا الصدد التقدم المحرز في إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الاخيرة للآلية بالقاهرة، ومؤكداً سيادته حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.