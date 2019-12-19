أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

السيسي يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيًا التنسيق بشأن منطقة شرق المتوسط

08:43 م الخميس 19 ديسمبر 2019
السيسي يبحث مع نظيره القبرصي هاتفيًا التنسيق بشأن منطقة شرق المتوسط

الرئيس السيسي والرئيس القبرصي

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية، والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.

وأعرب الرئيس القبرصي، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يسهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد من جانبه اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمناً في هذا الصدد التقدم المحرز في إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الاخيرة للآلية بالقاهرة، ومؤكداً سيادته حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

نيكوس أنستاسيادس الرئيس السيسي قبرص مصر شرق المتوسط

الخبر التالى:

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من بوردات الريسيفر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:صقيع وشبورة.. تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)