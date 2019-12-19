أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار عزل ترامب الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري منتدى شباب العالم

السكة الحديد: خروج جرار قطار "طنطا- الزقازيق" عن القضبان

08:15 م الخميس 19 ديسمبر 2019
السكة الحديد: خروج جرار قطار "طنطا- الزقازيق" عن القضبان

خروج جرار قطار "طنطا- الزقازيق" عن القضبان

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تأخير قطارات طنطا / الزقازيق، في المسافة بين طنطا والسنطة نتيجة سقوط عجلة البوجي.

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إنه أثناء دخول القطار رصيف محطة السنطة وبدون أية ملاحظات بعربات القطار، سقطت العجلة من البوجي الأمامي لجرار قطار رقم ٢٤٠ ركاب الزقازيق / طنطا.

ولفتت إلى أنه على الفور تم استخدام معدات الرفع لرفع عجلة الجرار مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات في المسافة بين محطتي زفتى وطنطا، وعادت الحركة لطبيعتها.

خروج قطار السكة الحديد قطار طنطا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | (الإسماعيلي 0 - 0 الأهلي).. الدوري الممتار