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الصحة تنفي إصابة طلاب مدرسة دولية بإنفلونزا الخنازير: "نزلة برد"

02:57 م الخميس 19 ديسمبر 2019
الصحة تنفي إصابة طلاب مدرسة دولية بإنفلونزا الخنازير: "نزلة برد"

إنفلونزا الخنازير

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لم تثبت إصابة أي طالب مؤخرًا بإنفلونزا الخنازيز (H1N1).

وأضاف "عيد" في تصريحات صحفية، الخميس، أن ما تردد عن إصابة طالبة بإنفونزا الخنازير بإحدى المدارس الدولية غير صحيح، بل هو شكل من أشكال الإنفلونزا الموسمية "نزلة برد".

وأثارت رسائل بريد إليكتروني تداولها عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة البريطانية الدولية، حالة من القلق بعد إعلان إدارة المدرسة غلقها حتى 12 يناير المقبل كوقاية من فيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1)؛ كإجراء احترازي.

جاءت تلك الرسالة بالتزامن مع إعلان المدرسة الأمريكية الدولية بالقاهرة الجديدة، تعقيم وتطهير جميع فصول المدرسة بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير H1N1. قبل أن تنفي وزارة الصحة ذلك.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي أن فريقًا من القطاع تواجد بالمدرسة التي أعلنت إصابة إحدى الطالبات بها بإنفلونزا الخنازير، ونفذ جميع الإجراءات الوقائية، ولم يثبت له وجود إصابات بين التلاميذ، داعيًا الأهالي إلى عدم القلق.

إنفلونزا الخنازير وزارة الصحة الطب الوقائي H1N1 طلاب المدرسة البريطانية

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