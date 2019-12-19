استجواب برلماني لطارق شوقي بشأن منظومة التعليم الجديدة

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب موجه لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن تدنى منظومة التعليم وتخبط الوزارة في قرارات تطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وغياب وجود خطة واضحة لتطوير التعليم نتيجة تضارب القرارات، حسب قوله.

وأضاف "فؤاد"، أن "عدم وجود دراسة دقيقة لمشروع تطوير التعليم تسبب في إهدار ما يتجاوز 2 مليار جنيها جنيه، بالإضافة إلى ما تكبدته الوزارة من أعمال تطوير بنية تحتية رقمية لم تستوعب تشغيل النظام الإلكتروني مما تسبب في فشل التجربة وتكبد الدولة مصروفات باهظة أيضا".

وانتقد النائب عجز الوزارة في تطبيق النظام التراكمي، قائلًا إنها خالفت القرارات المنظمة له وعدم الالتزام بالامتحانات المقررة فيه، ومخالفة الامتحانات للمقررات الدراسية بالمخالفة لأحكام قانون التعليم والقرارات المنظمة له، مما سبب ارتباكًا في الأسر المصرية والنظام التعليمي.