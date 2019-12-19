تبدأ بـ 180 جنيهًا.. "الجيزة" تحدد أسعار التصالح في مخالفات البناء بالدقي

الجيزة - أ ش أ:

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي الدقي للأغراض التجارية والإدارية والسكنية ، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

وفي هذا الصدد، أصدر محافظ الجيزة قراراً اليوم بالقيم السعرية لمناطق مصدق ونادي الصيد ومحي الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبري وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات ، وتراوحت ما بين 512 كحد أدنى إلى 2000 جنيه للمتر التجاري وما بين 260 جنيها إلى 800 جنيه للمتر الإداري وما بين 180 جنيها إلى 640 جنيها للمتر السكني ، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا .

وشمل قرار محافظ الجيزة تحديد القيمة السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء ببعض الشوارع بنطاق حي الدقى والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهي شارع الدقي من شارع ثروت وحتى كوبري الدقي ومن كوبرى الدقي حتى نهايته وشارع التحرير من كوبري الخشب حتى كوبرى الدقي ومن كوبرى الدقي حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبري فيصل حتى كوبرى الخشب ومن كوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع أحمد الزيات وشارع السكري وميدان المساحة ، حيث تتراوح ما بين 1200 إلى 2000 جنيه للمتر للتجاري وما بين 320 جنيها إلى 1920 جنيها للتصالح الإداري وما بين 260 جنيها إلى 1600 جنيه للمتر السكني .