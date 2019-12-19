البرازيلي ألفيس وزوجته في جولة بآثار سقارة ودهشور (صور)

كتب - محمد عاطف:

استقبلت منطقة آثار سقارة، لاعب الكرة البرازيلي داني ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، اليوم الخميس.

واصطحب صبرى فرج مدير عام آثار سقارة، ومحمد يوسف مدير آثار سقارة، اللاعب البرازيلي وزوجته، في جولة بالمنطقة، زاروا خلالها الهرم المدرج ومقبرة نمتي مس ومقبرة واح تي.

وبحسب بيان اليوم، أعرب داني وزوجته عن سعادتهما بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذي هو أول بناء حجري في العالم، كما انبهروا بجمال وروعة التماثيل التي تزين مقبرة واحتي وألوان ومناظر المقبرة المتميزة.

بعد ذلك، توجه ألفيس وزوجته إلى منطقة آثار دهشور وكان في استقبالهم جاد الرب مدير عام آثار دهشور، وياسمين علاء الدين مدير آثار دهشور، حيث زاروا الهرم الجنوبي للملك سنفرو من الداخل، وانبهروا ببناء الهرم وبتصميمه الداخلي.