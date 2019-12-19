مصر تتسلم شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية 2020

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، تسلم مصر شعلة تنصيب (القاهرة) عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفاً للعاصمة التونسية، وذلك في الاحتفال الذي أقامته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمدينة الثقافة في تونس.

وتسلم الشعلة من الدكتور محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية في تونس، الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلين عن الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وقالت عبد الدايم - في بيان اليوم الخميس - إن برنامج عواصم الثقافة الإسلامية يهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.

وأضافت أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2020 يؤكد مكانة مصر في قلب العالم الإسلامي باعتبارها ملتقى للثقافات على مر العصور، موضحة أنه تم إعداد برنامج أنشطة متنوع للاحتفال بهذه المناسبة تشارك فيه جميع الهيئات والقطاعات ويتضمن العديد من الفعاليات التي تعكس جانباً من شخصية الثقافة المصرية المتفردة.

يذكر أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) تبنت برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية الذي جاء على غرار البرنامج الذي أطلقته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والخاص باختيار عاصمة الثقافة العربية وتقرر إسناده سنويا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة تمثل المناطق الإسلامية في كل من العالم العربي، أفريقيا وآسيا، إلى جانب العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين وتمتد الاحتفالات والتظاهرات على مدار عام كامل.

تم توقيع الاتفاق على إقامة هذه التظاهرة منذ عام 2001 مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الثقافة وتم اعتماده في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي انعقد في الجزائر عام 2004 ، وحملت مكة المكرمة اللقب الأول عام 2005 ثم تداولت المدن الإسلامية اللقب وعلى التوالي انتقل إلى حلب (سوريا) فاس (المغرب) الإسكندرية (مصر) القيروان (تونس) تريم (اليمن) تلمسان (الجزائر) النجف (العراق) المدينة المنورة (السعودية) الشارقة (الإمارات) نزوى (سلطنة عمان) الكويت (الكويت) عمان (الأردن) المنامة (البحرين) تونس (تونس) حتى وصلت إلى القاهرة عام 2020 الذي اختارت منظمة (الايسيسكو) خلاله أيضا العاصمة الأوزبكية (بوخاري) عاصمة الثقافة الإسلامية في المنطقة الآسيوية و(باماكو) بجمهورية مالي في أفريقيا.