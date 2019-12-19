"السياحة" تستعرض خطوات الترويج لافتتاح المتحف الكبير

كتب يوسف عفيفي:

مع اقتراب عام 2020 الذي يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، تستمر وزارة السياحة في تنفيذ خطواتها للترويج لافتتاحه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها وضعت خطة لافتتاح المتحف الكبير؛ إيمانا بأهميته كمشروع قومي يساهم في تعزيز السياحة الثقافية في مصر.

ويعتبر المتحف، أحد العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر التي يتضمنها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر ٢٠١٨، بحسب البيان.

واستعرضت الوزارة خطواتها للترويج لافتتاح هذا المتحف، حيث صممت إطلاق شعار خاص بالترويج لافتتاح المتحف وهو "GEM 2020"، والذي استخدمته الوزارة للترويج للمتحف في كافة المحافل الدولية والمعارض السياحية الخارجية، وفي الإعلام الدولي، وفي اللافتات الإعلانية عن المتحف.

واستغلت الوزارة جميع المعارض السياحية الخارجية الدولية الكبرى التي تشارك فيها، مثل بورصة برلين الدولية ITB ، وبورصة لندن الدولية للسياحة WTM، والملتقى العربي للسياحة والسفر بدبي ATM وغيرهم، كمنصات للترويج للمتحف المصري الكبير، حيث خصصت وزارة السياحة جزءا عن هذا المتحف في جميع الأجنحة المصرية المشاركة في هذه المعارض.

وتضمنت الأجنحة المصرية عرض فيلما عن المتحف ومركز الترميم العالمي الموجود به، تحدث خلاله عالم الاثار الدكتور زاهي حواس والدكتور طارق توفيق المشرف السابق على مشروع المتحف المصري الكبير، كما عرضت هذه الأجنحة “ماكيت" للمتحف، وتم الاستعانة بالتكنولوچيا الحديثة للترويج للمتحف من خلال هولوجرام لقناع توت عنخ آمون وكرسي العرش الخاص به.

كما تضمنت الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية تمثالا للملك رمسيس الثاني تم تصميمه باستخدام تقنية Augmented reality"، وذلك لأن تمثال رمسيس الثاني سيستقبل الزائرين في بهو المتحف المصري الكبير عند افتتاحه.

وحرصت الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الترويج للمتحف خاصة وأن المتحف المصري الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة؛ فهو يضم بين جنباته الآثار مصرية في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

ووضعت الوزارة، شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين لعام 2019 لجذب الأنظار الى المتحف وذلك ليترقب الجميع افتتاحه العام القادم.

كما تم وضع لافتات إعلانية كبيرة للمتحف عليها شعار GEM 2020 في العواصم الأوروبية مثل برلين ولندن.

وتضمنت كافة الشراكات الدولية التي تعاقدت وزارة السياحة عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية، الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM2020؛ وهذه الشراكات تضم شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية ، وشركة Isobar.

فعلى سبيل المثال، أنتجت وصورت شبكة قنوات ديسكفري Discovery العالمية خلال شهر ديسمبر الجاري، ثلاثة أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير لعرضهم عى قنوات الشبكة المختلفة في العديد من الدول حول العالم مع بدايات عام ٢٠٢٠، وذلك قبل افتتاح المتحف لخلق شغف عالمي حول افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير.

واستضافت شبكة قنوات ديسكفري العالمية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في لقاء مصور للحديث عن المتحف المصري الكبير، وسيذاع هذا اللقاء خلال الأفلام الثلاثة التي تنتجها القناة عن المتحف، كما قامت الشبكة بعقد لقاء مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار قام خلاله بالحديث عن المتحف.

وستعرض شبكة CNN حلقات مخصصة للمتحف المصري الكبير خلال الربع الأول من ٢٠٢٠.

وتجري الوزارة، حملة ضخمة للترويج للمتحف من شهر مايو حتى يونيو ٢٠٢٠ في ٢٠ مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع عالم الاثار الدكتور زاهي حواس.

كما أعلنت الوزارة عن الضوابط الجديدة التي تنظم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك في إطار قيام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط، وتضمنت الضوابط الجديدة العناصر الرئيسية للحملة الترويجية الدولية لمصر وعلى رأسها الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

وتحرص وزيرة السياحة على الترويج للمتحف خلال كافة لقاءاتها المهنية والإعلامية المحلية والدولية.

وقالت الوزارة إن رانيا المشاط تؤكد دائما خلال اللقاءات، أن مشروع المتحف المصري الكبير يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية وللسياحة الثقافية العالمية، فهو يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم، بالإضافة إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتدعو العالم لزيارته.

وتشير الى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيزة، وتقوم بالحديث عن أهمية مطار سفنكس الدولي وقربه من المتحف، مما سيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

كما صممت وزارة السياحة "حقائب" عليها شعار افتتاح المتحف GEM 2020، وصورة قناع توت عنخ آمون، تقدمها الوزارة كهدايا تذكارية في المحافل الدولية، وللضيوف الأجانب من وزراء سياحة، ورؤساء كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات، وسفراء ودبلوماسيين وغيرهم.